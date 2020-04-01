Власти Москвы опровергли сообщения о запрете продажи алкоголя

01.04.2020, 14:30, Новости дня

Информация о запрете продажи алкоголя в Москве с 1 апреля не соответствует действителности, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Информация о возможном прекращении работы торговых предприятий, реализующих алкоголь, распространившаяся в ряде СМИ и социальных сетях, не соответствует действительности. Вероятней всего, это неудачная первоапрельская шутка», – цитирует ТАСС Немерюка.

По его словам, изменений в работе продуктовых магазинов, реализующих в том числе и алкогольную продукцию, не планируется.

Ранее в Сети появилось сообщение, что в Москве 1 апреля с 23.00 прекращается продажа алкогольной продукции.

Накануне также сообщалось, что из-за угрозы коронавируса в РФ закрылись более трети торговых точек.

За минувшие сутки в РФ выявлено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах. Общее число заболевших по стране возросло до 2 тыс. 777 человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.