 

Пушков предсказал новую волну русофобии на Западе

01.04.2020, 14:30, Новости дня

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о том, что у РФ «может возникнуть соблазн нанести небольшой удар» по так называемым американским союзникам.

«Кому что, а вшивому все баня снится. Экс-командующего и в условиях пандемии волнует одно: не помешают ли закрытые границы военной мобильности НАТО и «сдерживанию» России», – отметил Пушков в своем Twitter.

«Как только пандемия коронавируса пойдет на убыль, эта публика запустит новую волну русофобии на Западе», – добавил сенатор.

Ходжес ранее заявил, что в ближайшее время ЕС надо подготовиться к возможной переброске войск НАТО через свою территорию, потому что эпидемия коронавируса обнажила все слабые места в сфере трансграничного передвижения. Он призвал убедить западных политиков в том, что РФ – «больше не партнер» и что у РФ якобы «может возникнуть соблазн нанести небольшой удар по одному из наших союзников».

Американский генерал Ходжес регулярно выступает с громкими заявлениями о мнимой «российской угрозе».

Как подчеркивал ранее президент Владимир Путин, все прекрасно понимают, что РФ ни на кого не собирается нападать, миф о российской угрозе является выдумкой тех, кто хочет нажиться на этой легенде.



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