 

Следующий из Москвы в Пермь пассажирский самолет подал сигнал тревоги

01.04.2020, 14:30, Новости дня

Пассажирский самолет, следующий из Москвы в Пермь, подал сигнал тревоги, свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar24.

Лайнер подал сигнал, находясь над Удмуртией, спустя час после вылета, передает ТАСС.

Самолет не меняет маршрут и высоту, его посадка ожидается в аэропорту назначения через 20 минут.

Напомним, 21 марта неизвестные сообщили о «минировании» рейса Москва – Пермь. Самолет подавал сигнал тревоги во время посадки в аэропорту.



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