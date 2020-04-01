Следующий из Москвы в Пермь пассажирский самолет подал сигнал тревоги
01.04.2020, 14:30, Новости дня
Пассажирский самолет, следующий из Москвы в Пермь, подал сигнал тревоги, свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar24.
Лайнер подал сигнал, находясь над Удмуртией, спустя час после вылета, передает ТАСС.
Самолет не меняет маршрут и высоту, его посадка ожидается в аэропорту назначения через 20 минут.
Напомним, 21 марта неизвестные сообщили о «минировании» рейса Москва – Пермь. Самолет подавал сигнал тревоги во время посадки в аэропорту.
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