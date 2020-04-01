 

Учёные из Греции выявили, что коронавирус медленнее распространяется в странах с тёплым климатом

01.04.2020, 14:30, Разное

Учёные из Греции в результате проведённого совместно с пульмонологами клиники при University of Thessaly исследования, выявили, что на распространение коронавируса COVID-19 влияют температурные показатели. Специалисты утверждают, что инфекция медленнее распространяется в странах с тёплым климатом.
Один из участников научной работы, профессор Константинос Гургулианис, рассказывает, что им с коллегами удалось выявить влияние температуры на скорость распространения коронавируса. Так, в странах с прохладным климатом и показателями температуры окружающей среды от 0 до 18˚C число ежедневно фиксируемых подтверждённых случаев выше, чем в тёплых регионах. Учёные считают, что погодные условия – это лишь один из факторов, влияющих на распространения коронавируса. По итогу количество заражений в большей степени зависит от разнообразия методик определения заболевания и предпринимаемых в государстве мер защиты населения.

Ранее исследователи из США и Швейцарии установили подавляющую коронавирус влажность воздуха. Эксперимент с лабораторными грызунами показал, что вирусы, имеющие сходство с SARS-CoV-2, при влажности 40-60% передаются с меньшей вероятностью, чем в холодных сухих условиях.



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