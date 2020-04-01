 

В Кремле пожелали скорейшего выздоровления главврачу больницы в Коммунарке

01.04.2020, 14:16, Новости дня

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пожелал скорейшего выздоровления главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко, у которого диагностировали коронавирус.

«Ему наши общие аплодисменты, и надеемся, что в самое ближайшее время он уже вернется в строй», – приводит его слова РИА «Новости».

В ответ на вопрос, проходил ли Проценко предварительное тестирование перед визитом президента Владимира Путина в Коммунарку, Песков сказал, что врач «даже не знал, что к нему едет президент».

Песков также сообщил, что сам Путин, а также члены правительства, которые вместе с президентом посещали больницу в Коммунарке, ежедневно тестируются на коронавирус. «Естественно, мы принимаем меры предосторожности, исключаем какие-то совещания, все максимально стараемся делать дистанционно», – подчеркнул представитель Кремля. Он отметил также, что в эти дни глава государства работает дистанционно, для этого есть технические и технологические возможности.

Напомним, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом. На прошлой неделе он встречался с президентом Владимиром Путиным. В Кремле подчеркивали, что Путин регулярно тестируется на коронавирус, у него все нормально.



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