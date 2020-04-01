США назвали победителями в нефтяной войне

01.04.2020, 14:16, Новости дня

Аналитик Goldman Sachs Дэмиан Курвалин выразил мнение, что победителем в нефтяной войне выйдет наиболее сильно пострадавшая от нее сланцевая индустрия США.

Он заявил, что отрасль имеет все шансы стать главным выгодополучателем в нефтяной войне – дело в том, что в связи с особенностями технологического процесса добычу сланцевой нефти можно просто на время приостановить, а затем, когда цены восстановятся, возобновить бурение с ограниченными потерями, пишет Bloomberg.

«Гибкость сланцевой индустрии, вероятно, будет в конечном итоге монетизирована производителями, как только спрос начнет восстанавливаться», – сказал Курвалин.

Ранее министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что провел продуктивные переговоры по нефти со своим российским коллегой Александром Новаком.

Президент США Дональд Трамп до этого предложил РФ и Саудовской Аравии договориться по нефти.

В понедельник утром цена барреля нефти Brent упала до минимума с ноября 2002 года.

США обвиняли Россию в «развязывании нефтяной войны» с целью заставить американских производителей сланцевой нефти сократить добычу. Нефтяные компании США собрались снизить добычу углеводородов из-за обвала цен.