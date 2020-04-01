Захарова поспорила с генсеком НАТО о взаимопомощи стран

01.04.2020, 14:16, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что все страны «должны помогать друг другу в условиях международного кризиса».

Об этом Столтенберг сказал в связи с отправкой российских военных врачей в Италию. «В условиях международного кризиса все страны должны помогать друг другу», – сообщил он.

«Конечно же, нет», – возразила ему Захарова на своей странице в Facebook. «Все страны должны помогать друг другу в принципе. И делать все от них зависящее, чтобы международные кризисы не случались», – подчеркнула она.

Столтенберг сообщил также, что каждая страна Североатлантического альянса самостоятельно принимает решения, какую помощь она запрашивает и принимает.

Напомним, в пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.