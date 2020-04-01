Опрос: Байден усилил лидерство над Трампом
01.04.2020, 14:10, Новости дня
Ведущий кандидат в президенты от демократов Джо Байден незаметно усилил свое лидерство над президентом Дональдом Трампом среди зарегистрированных избирателей, несмотря на то, что стремительно распространяющийся коронавирус практически заглушил кампанию бывшего вице-президента.
Согласно новому совместному опросу агентства Reuters и социологической службы Ipsos, 46 процентов из 1100 взрослых респондентов заявили, что они проголосуют за Байдена, если он станет соперником Трампа на выборах 3 ноября.
Действующего президента готовы поддержать 40 процентов. Опрос проводился 30-31 марта.
По результатам аналогичного опроса, проведенного 6-9 марта, преимущество Байдена составляло лишь 1 процентный пункт.
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