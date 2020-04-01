США выделят Украине 1,2 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом

01.04.2020, 14:10, Новости дня

Правительство США решило предоставить Украине 1,2 миллиона долларов в виде гуманитарной помощи и помощи в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, заявило Агентство США по международному развитию (USAID).

«Помощь в сфере здравоохранения и гуманитарная помощь в размере более 1,2 миллиона долларов поможет подготовить лабораторные системы, активизировать работу по выявлению заболеваний и опирающемуся на события наблюдению, поддержке технических экспертов в области реагирования и готовности к чрезвычайным ситуациям, информированию о рисках и так далее», – говорится в заявлении USAID.

На протяжении последних 20 лет США делали долгосрочные инвестиции в систему здравоохранения в Украине, общий объем которых составил около 362 миллионов долларов, напомнило агентство. Общий объем американской помощи за тот же период составил около 5 миллиардов долларов.