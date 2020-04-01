 

Симптомы и профилактика китайского коронавируса COVID-19 у детей: Мнения врачей и ученых

01.04.2020, 14:09, Разное

Ученые Медицинского университете Гуанчжоу провели анализ заболеваемости коронавирусом у детей и назвали типичные симптомы для этой возрастной группы. Согласно последним данным статистики, COVID-19 все чаще диагностируется у несовершеннолетних.
Анализировались данные 745 детей, которые имели контакт с больными. Среди них заболели всего 10 человек, возраст которых составлял от 2 месяцев до 15 лет. Симптомы коронавируса у детей оказались следующими: у 41,6% – температура до 39°C, у 28,7% – нарушения дыхания.

Бессимптомно COVID-19 протекал у 15,8% детей из 171 зараженного, которых исследовали другие китайские ученые, опубликовавшие данные в издании Nature Medicine. Среди них 33,9% были в возрасте 6-10 лет, и 18,1% – до года. Медики среди симптомов китайского коронавируса у детей выделяют также диарею. Исследование Pediatrics показало, что подавляющее большинство несовершеннолетних (94,2%) из выборки в 2143 человека не жаловались практически ни на что.

Инфекционист Карина Батлер отметила в беседе с журналистами The Irish Time, что при появлении желудочно-кишечных расстройств родители должны сразу обратиться к врачу. Особенно если такие симптомы сопровождаются снижением употребления воды, уменьшением активности и затруднением дыхания. Согласен с мнением коллеги и знаменитый врач-педиатр Евгений Комаровский.

При этом медики настаивают, что дети, хотя и реже сталкиваются с серьезными симптомами, могу оставаться переносчиками инфекции. Согласно информации Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая, доля заболевших COVID-19 несовершеннолетних составляет 1%.

Профилактика коронавируса у детей не отличается от взрослой. Официально рекомендуется регулярно мыть руки, пользоваться маской при наличии симптомов ОРВИ или возможном контакте с больными, самоизолироваться и укреплять иммунитет.



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