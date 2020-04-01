 

Володин объяснил депутатам, почему женщины живут дольше

01.04.2020, 14:08, Новости дня

Женщины живут дольше мужчин благодаря своей дисциплинированности, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Как вы думаете, почему женщины живут дольше? Сейчас много разных причин будете приводить. Женщины в том числе более самоорганизованы и дисциплинированы. Вот посмотрите, Алена Игоревна Аршинова (депутат от «Единой России»): она и в маске, и в перчатках», – цитирует ТАСС Володина.

По его словам, «только такие страну ведут к успеху, процветанию, потому что они соблюдают режим самоограничения». 

При этом спикер Госдумы сделал замечание сидящим рядом с ней депутатам-мужчинам, поскольку он не соблюдают защитные меры. 

«Вот если кто-то из вас, не дай бог, заболеет», – возмутился Володин.

Ранее ученые назвали причины ранней смерти мужчин по сравнению с женщинами. 

Накануне сообщалось, что более трех четвертей жителей Земли (78%) стали чаще мыть руки, а более половины (54%) ограничили себя в посещении общественных мест на фоне распространения в мире коронавируса. 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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