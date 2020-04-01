Володин объяснил депутатам, почему женщины живут дольше
01.04.2020, 14:08, Новости дня
Женщины живут дольше мужчин благодаря своей дисциплинированности, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Как вы думаете, почему женщины живут дольше? Сейчас много разных причин будете приводить. Женщины в том числе более самоорганизованы и дисциплинированы. Вот посмотрите, Алена Игоревна Аршинова (депутат от «Единой России»): она и в маске, и в перчатках», – цитирует ТАСС Володина.
По его словам, «только такие страну ведут к успеху, процветанию, потому что они соблюдают режим самоограничения».
При этом спикер Госдумы сделал замечание сидящим рядом с ней депутатам-мужчинам, поскольку он не соблюдают защитные меры.
«Вот если кто-то из вас, не дай бог, заболеет», – возмутился Володин.
Ранее ученые назвали причины ранней смерти мужчин по сравнению с женщинами.
Накануне сообщалось, что более трех четвертей жителей Земли (78%) стали чаще мыть руки, а более половины (54%) ограничили себя в посещении общественных мест на фоне распространения в мире коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет