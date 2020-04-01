 

В Кремле ответили на вопрос возможном обращении Белоруссии за помощью из-за COVID-19

01.04.2020, 14:08, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможное обращение Белоруссии за помощью в борьбе с коронавирусом, заявил, что все находятся в одной лодке, это общий вызов для всех.

Песков заявил, что не знает, «были ли по дипломатическим каналам такие обращения», и отметил, что президент РФ Владимир Путин «прежде всего исходит из того, что мы все в одной лодке», передает РИА «Новости».

«Это общий вызов для всех. И бороться с этим вирусом без взаимодействия, без сложения усилий, без партнерства, без взаимной выручки и помощи невозможно. Это касается абсолютно всех стран мира. А в случае, когда мы говорим о нашей братской стране, о Белоруссии, конечно, здесь ситуация особенная», – добавил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика переживает пик заболеваемости от коронавируса.

При этом в среду СМИ сообщили, что Минск якобы обратился к Москве с просьбой о помощи в борьбе с распространением коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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