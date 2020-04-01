Спецтехнику для 15 лесхозов решили закупить в Омской области

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01.04.2020, 14:08, Новости дня

В Омской области в апреле начнутся электронные аукционы на поставку противопожарной техники в 15 лесхозов по нацпроекту «Экология», сообщила пресс-служба правительства региона.

Всего в текущем году планируется потратить 54,5 млн рублей на поставку техники. Около млн рублей из них направлено на покупку лесохозяйственного оборудования, остальные средства – на технику, ведущую борьбу с лесными пожарами, передают «Коммерческие вести».

«Лесхозы закупят пять пожарных автоцистерн (автомобилей, оборудованных пожарным насосом и емкостями для жидких огнетушащих веществ), пять высокопроходимых грузовых автомобилей «ГАЗ-Садко», два лесопатрульных автомобиля «УАЗ-Фермер», четыре полуприцепа (две цистерны и два тяжеловоза) и три трактора (в том числе – для САУ «Муромцевский лесхоз» – гусеничный с бульдозерным оборудованием). Еще два техзадания на две единицы техники находятся на согласовании в Рослесхозе», – заявили в пресс-службе правительства. 

Отмечается, что средства выделены в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

В прошлом году Омской области по нацпроекту было выделено из федерального бюджета 58,8 млн рублей – на закупку 31 единицы лесопожарной и лесохозяйственной техники. 



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