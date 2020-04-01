В Крыму со 2 апреля вводят карантин: на мосту на полуостров и на въезде в Севастополь стоят блокпосты

01.04.2020, 14:06, Новости дня

Российские власти аннексированного Крыма объявили, что со 2 апреля в Крыму будет введен карантинный режим из-за коронавируса. В связи с этим въезд транспорта на полуостров по мосту через Керченский пролив будет ограничен, а на самом мосту поставят блокпост, который будет собирать информацию о въезжающих. Об этом 1 апреля сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.

Он также сказал, что сотрудники ГИБДД, которые будут дежурить на блокпосту, будут досматривать весь автомобильный транспорт, который идет в направлении Крыма. Но какие именно решения будут приниматься после досмотра, и будет ли кому-то отказано во въезде, Аксенов не уточнил.

Также, по его словам, будет проработан “механизм контроля пассажиров, прилетающих в аэропорт Симферополя” и въезжающих в Крым по железной дороге.

“Необходимо организовать взаимодействие с Крымской железной дорогой по досмотру всех поездов, прибывающих через Крымский мост. С учетом введения карантинных мероприятий сегодня вырабатываем подходы по усилению досмотра прибывающих авиационным транспортом”, – сказал Аксенов.

Временно исполняющий обязанности главы российского правительства Севастополя Михаил Развожаев также распорядился ввести пропускной режим на въезде в город и начиная с четверга, 2 апреля, штрафовать людей за нарушение режима самоизоляции.

“Штраф, предусмотренный за нарушение самоизоляции – от тысячи и до 30 тысяч рублей. Размер штрафа в Севастополе будет определен сегодня и начнет применяться завтра”, – уточнил Развожаев.

По данным Настоящего Времени, блокпосты с дежурящими сотрудниками полиции уже выставлены на всех пяти дорогах, по которым можно въехать на территорию Севастополя. Сейчас ГИБДД останавливает все транспортные средства, которые едут в Севастополь, в том числе велосипедистов. У людей спрашивают, с какой целью они едут в город и почему нарушают режим самоизоляции, а также спрашивают, были ли они за границей в течение последних 20 дней.

“У всех людей, которые не имеют севастопольскую регистрацию, собирают личные данные, переписывают автомобильные номера, собирается контактная информация, все это потом направляется в оперативный штаб в правительстве Крыма”, – сказал Настоящему Времени сотрудник севастопольского ГИБДД, пожелавший остаться анонимным.

На блокпостах на въезде в Севастополь также дежурят бригады медиков, которые измеряют температуру всем въезжающим.

В аннексированном Крыму и Севастополе уже более 20 человек больны коронавирусом. В Крыму зарегистрировано 16 случаев болезни, в Севастополе – 5 случаев заражения.