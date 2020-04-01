Путин начал держать социальную дистанцию: не здоровается за руку и проводит совещания удаленно

01.04.2020, 14:06, Новости дня

Пресс-секретарь Владимира Путина рассказал, как у президента РФ изменились привычки из-за эпидемии коронавируса. По его словам, уже некоторое время Путин соблюдает социальную дистанцию и не пожимает руки при личных встречах с кем-то.

Также Путин начал работать удаленно, хотя традиционно предпочитал личные встречи с чиновниками:

“Говорю вам за президента. Президент предпочитает эти дни делать все дистанционно, онлайн, также предпочитает для этих телеконференций использовать защищенные каналы связи” – рассказал Песков.

В частности, впервые ​пройдет дистанционно, в виде телеконференции, совещание с правительством. Из своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево Путин свяжется с министрами, которые также будут дистанционно на связи в своих кабинетах.

Накануне стало известно о том, что главврач больницы в Коммунарке, Денис Проценко, с которым общался Путин, заболел коронавирусной инфекцией. Песков признал, что тогда тестирование всех собеседников президента не проводилось. Однако после этого Путин сдавал тесты на коронавирус, и они, по словам Пескова, были отрицательные.