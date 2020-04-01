“Яндекс” поставил Владимиру четыре балла за самоизоляцию

01.04.2020, 14:01, Новости дня

На интерактивной карте можно увидеть, насколько хорошо владимирцы соблюдают режим карантина. По словам разработчиков, чем больше показатель дневной активности граждан похож на ночной — тем лучше. По этому принципу и и оценивается уровень самоизоляции жителей. В этом случае 0 означает, что на улицах много людей, а 5 — все сидят дома, передает ГТРК "Владимир".

Отметим, что индекс самоизоляции повысился сегодня почти везде. Во Владимире этом утром он составил 4 балла (вчера было 3,3). "На улицах практически никого нет. Благодарим всех, кто находится дома", — комментирует "Яндекс".

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ГТРК "Владимир"