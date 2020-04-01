 

Отар Кушанашвили признался, что за сволочизм ему хорошо платили

01.04.2020, 14:01, Новости дня

Отара Кушанашвили считают главным циником и негодяем отечественного телевидения. Такой имидж сложился у него после передач "Акулы пера", где он эпатировал публику скандальными вопросами, а нередко и вовсе хамил.

В "Судьбе человека" журналист признается, что на самом деле он "не такая уж сволочь, как многим кажется", и вообще его любимый фильм — "Девчата", а близкие вьют из него веревки.

Что же касается образа "короля эпатажа, хулигана и скандалиста", то он, признается Кушанашвили, был ему предложен телепродюсерами и в свое время хорошо оплачивался.

Тогда Отару, который приехал покорять Москву из бедной многодетной семьи из Кутаиси, было 26 лет, а это предложение было из разряда тех, от которых он не смог отказаться.

Правда, поначалу ему казалось, что это будет как роль, маска, которую после "спектакля" можно снять, но она столь прочно "прилипла" к журналисту, что многие считают: он и в жизни такой.

За столь рискованное "амплуа" Отару приходилось даже быть битым.

Однако именно после передачи "Акулы пера" его карьера пошла в гору, и теперь он — известный писатель, журналист и телеведущий.

Борису Корчевникову Отар рассказывает о том, как еще ребенком он переписывался с литературным критиком Львом Аннинским и журналистом Юрием Щекочихиным.

И именно после одного из его очерков в "Литературной газете" решил, что хочет научиться писать столь же пронзительно.

В Москву Кушанашвили приехал по приглашению Юрия Щекочихина, и известный журналист встречал паренька из Кутаиси, как родного.

Поначалу Отар писал заметки в газете "Московская правда", а потом оказался в телестудии – в той самой программе "Акулы пера", которая принесла ему скандальную известность.

Про личную жизнь эпатажный журналист особо не рассказывает, хотя и признает своих девятерых детей и даже перечисляет имена их матерей.

"У меня дети появлялись чаще, чем я моргал", – шутит Отар.

В чем причина одного из самых громких нападений на него? За что Алла Пугачева подала в суд на Кушанашвили, и как журналист вспоминает свой "дебют" в программе "Акулы пера"?

Почему родители Отара в нем разочаровались, и о чем он сожалеет?

Гость программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" – Отар Кушанашвили.



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