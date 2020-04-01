 

Драчев – в ответ на призыв уйти: желающих порадоваться неудачам у нас много

01.04.2020, 14:01, Новости дня

Глава Союза биатлонистов РФ Владимир Драчев дал комментарий на письмо тренеров, ветеранов биатлона и руководителей региональных федераций, где его призывают оставить свой пост.

"Желающих порадоваться неудачам у нас всегда много. Лучше бы помогали, — приводит слова Драчева ТАСС. — Успехам радуются все, а как что-то не получается, то они отходят в сторону. При этом они говорят, что ни при чем, и во всем виноваты другие люди. Только имеющиеся проблемы принес не Драчев".

"Последние два года мы стараемся устранить эти проблемы. Впереди у нас много задач, которые требуется выполнить. Работа в Союзе биатлонистов РФ занимает 80 процентов времени. До начала следующего сезона надо многое успеть".

Напомним, что на имя Драчева было написано письмо от 24 российских специалистов. В обращении они дали понять, что тот не справляется со своими обязанностями и должен добровольно покинуть занимаемый им пост.



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