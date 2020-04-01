В Кремле рассказали о планах проведения парада Победы
01.04.2020, 13:53, Новости дня
Никакие решения по изменению планов провести парад Победы в Москве 9 мая из-за угрозы распространения коронавируса не принимались, но ситуация мониторится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «никаких иных решений не принималось, ситуация мониторится», передает ТАСС.
Ранее Песков заявлял, что вопрос возможной отмены парада Победы в Москве в связи с коронавирусом обсуждается, но решение пока не принято.
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