В Кремле рассказали о планах проведения парада Победы

01.04.2020, 13:53, Новости дня

Никакие решения по изменению планов провести парад Победы в Москве 9 мая из-за угрозы распространения коронавируса не принимались, но ситуация мониторится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «никаких иных решений не принималось, ситуация мониторится», передает ТАСС.

Ранее Песков заявлял, что вопрос возможной отмены парада Победы в Москве в связи с коронавирусом обсуждается, но решение пока не принято.

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