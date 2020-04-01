Вопрос дня: Почему смертельные вирусы возникают из-за летучих мышей?

01.04.2020, 13:53, Новости дня

Не секрет, что именно летучие мыши могут быть ответственны за немалую часть смертельных вирусов, поразивших население Земли в последние несколько десятков лет. Эбола, бешенство, вирус Нипах, атипичная пневмония, ближневосточный респираторный синдром, теперь вот COVID-19 – практически в каждом из этих случаев у истоков, как считают ученые, стояли летучие мыши.

Наверное, почти каждый в общих чертах слышал о том, как рождается болезнь. Бактерия или вирус попадают в организм летучей мыши, живут в нем, мутируют и затем, передавшись либо напрямую, либо через других животных человеку, заражают и, возможно, убивают его. Но как именно происходит первая стадия, и почему именно летучие мыши?

Перед ответом на этот вопрос стоит упомянуть про предпосылки возникновения новых заболеваний в целом. В медицине, и в вирусологии в частности, есть такое понятие как эмерджентность – эмерджентными называют «болезни, которые недавно возникли среди населения, либо существовали ранее, но существенно увеличили количество случаев, либо распространились в новом для них географическом регионе». В некотором смысле можно сказать, что это болезни, появившиеся в результате мутаций – которые, как известно, тоже случайными не бывают. Благоприятная почва для них возникает в результате пересечения самых различных областей жизни планеты. Например, изменения климата – одним видам приходится приспосабливаться к жизни в других географических областях, их организм меняется, ускоряются эволюционные процессы; социально-демографических особенностей – меняется образ жизни людей, их рацион, растет число стрессов, как и резистентность к различным препаратам – это, в свою очередь, делает их уязвимыми к вирусам, которых бы ранее они и не заметили.

Все это глобальные процессы, и летучие мыши не могут быть не вовлечены в них. Особенно с учетом их многомиллиардной популяции – из более чем четырех тысяч видов млекопитающих на Земле около 20% – это летучие мыши. Их «вирусность» объясняется уникальной иммунной системой, которая делает их организм уникальным «тренажером» для различного рода заразы.

В начале февраля 2020 года вышло международное исследование, подробно описывающее систему ее работы. Оказалось, что организм летучих мышей – прекрасный инкубатор для различного рода вирусов. Дело в том, что иммунный ответ, который у человека, например, либо убивает вирус, либо вредит собственным клеткам, у таких мышей не делает ни того, ни другого. Он как бы «купирует» вирус, заставляя его приспосабливаться к новому формату жизни. В итоге у него возникают новые свойства, он становится более заразным и мощным… И затем передается другим – уже в новом виде.

При попадании вируса организм летучих мышей молниеносно вырабатывает белки-интерфероны. Они автоматически переводят соседние клетки в защитное состояние, по сути превращая организм в один большой «антивирус». Удивительно, но стремительность этого процесса параллельно ускоряет и распространение вируса, превращая происходящее в своеобразную «гонку вооружений».

В итоге получается парадоксальная ситуация – выработка интерферонов попросту играет вирусу на руку. Белки лишают его способности уничтожать клетки, но в то же время и не убивают его. И поставленный «на паузу» вирус только набирается сил и свойств. Природа этого процесса пока изучена не до конца, это отмечают и сами авторы исследования. Также непонятно, почему иммунный ответ человеческого организма так отличается от мышиного, почему людские интерфероны вырабатываются куда медленнее.

«Вызванное интерферонами противовирусное состояние защищает клетки летучей мыши от гибели, но в то же время способствует развитию эпидемий in vitro, то есть во внешней среде», – говорится в результатах исследования.

Выходит так, что попадая в организм других животных с отличной иммунной системой, «закаленный» вирус ведет себя уже гораздо изощреннее, чем мог бы, если бы миновал «мышиную» стадию.

А что касается распространения, здесь уже просто дело техники – летучие мыши живут колониями, которые насчитывают миллионы особей, и любые их выделения – слюна, фекалии – могут таить в себе опасность. К примеру, недавняя вспышка Эболы 2014-2015 годов, убивавшая 6 человек из 10 зараженных, родилась в небольшой деревушке в Гвинее. За несколько лет до этого вокруг деревни – она называется Мелианду – вырубили 80% всех лесов, и популяции разливных видов животных, в том числе летучих мышей, вынуждены были перебраться поближе к населенным пунктам. В конце декабря 2013 года дети одной из местных семей играли неподалеку от огромного старого дерева, дупла которого стали домом для сотен летучих мышей, и один из ребят – 18-летний малыш – каким-то образом соприкоснулся с мышиными выделениями. Спустя два дня после появления первых симптомов он умер. Вслед за ним заразилась и почти вся деревня – многие ее жители присутствовали на похоронах мальчика.

Случай с появлением первого смертельного коронавируса SARS в 2002 году был несколько иным, но тоже, видимо, без летучих мышей не обошелся. «Нулевым пациентом» был китайский фермер из Фошаня, приготовивший себе накануне еду из курицы, кошки и змеи. Фошань славен своими «мокрыми» рынками, на которых продают всякую экзотическую живность – именно там летучие мыши могли встретиться с представителями тех видов, что отведал фермер.

В том числе поэтому рынок в Ухане, откуда пошла пандемия, попал под подозрение первым. Там мышей жарили, готовили из них супы – и все это, конечно, без всякого соблюдения санитарных норм.

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