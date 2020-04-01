Главврачу больницы в Коммунарке предложили присвоить звание Героя России

01.04.2020, 13:53, Новости дня

Член Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин предложил присвоить звание Героя РФ главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что, по мнению Бабушкина, СПЧ «должен обратиться к президенту РФ с просьбой о том, чтобы главному врачу ГКБ № 40 Денису Николаевичу Проценко присвоили заслуженное им звание Героя России».

Отмечается, что российской общественности и Бабушкину лично Проценко известен как прекрасный специалист, неравнодушный человек, подвижник медицины, самоотверженный организатор здравоохранения.

«Его заражение стало не следствием врачебной халатности, а результатом врачебной самоотверженности в форс-мажорных обстоятельствах. Сегодня сотни известных мне людей молятся за то, чтобы он выздоровел», – добавил член СПЧ.

Напомним, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом. Ранее он встречался с президентом Владимиром Путиным. В Кремле подчеркивали, что глава государства регулярно тестируется на коронавирус.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.