 

Михаил Боярский не боится вероятного дефицита сигарет в РФ из-за коронавируса

01.04.2020, 13:53, Разное

Российский артист Михаил Боярский не видит каких-либо серьезных проблем в том случае, если в РФ возникнет нехватка сигарет. Об этом он заявил во время общения с отечественной прессой.
Табачная продукция до 27 марта входила в список товаров первой необходимости и прекращать ее реализацию запрещалось. Спустя время российские власти изменили перечень, а табачные фабрики Санкт-Петербурга и Ленинградской области ушли на карантин. Сотрудники СМИ бизнесмены высказали предположение, что остановка работы трех фабрик, которые поставляют на отечественный рынок, способна спровоцировать дефицит сигарет в пределах государства.

Как передает Nation News, известный актер Михаил Боярский, занимающий пост сопредседателя движения «За права курильщиков», является одним из самых знаменитых в РФ любителей «подымить». Исполнитель роли мушкетера Д’Артаньяна не раз прежде говорил, что всегда будет продолжать курить, общий стад артиста составляет 50 лет. Кинодеятель спокойно отреагировал на новость о вероятной нехватке сигарет в РФ. В случае необходимости он может отказаться и искать иной выход из этой ситуации.



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