Эксперты рассказали, как любимая еда поможет похудеть
01.04.2020, 13:50, Новости дня
Специалисты выяснили, что можно, не отказываясь от любимых блюд, избавиться от лишнего веса.
Метод экспертов основан на том, чтобы попробовать наедаться меньшим количеством еды. Медленное пережевывание пищи и наслаждение вкусом дают сигнал в мозг и тот, успевает подавить голод.
Также можно сократить размер порции, используя принцип «маленькой тарелки». На небольшом блюдце маленькая порция еды будет казаться человеку больше. Такой метод помогает обмануть мозг и убедить его в том, что такого количества еды для насыщения ему достаточно.
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