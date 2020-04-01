 

Эксперты рассказали, как любимая еда поможет похудеть

01.04.2020, 13:50, Новости дня

Специалисты выяснили, что можно, не отказываясь от любимых блюд, избавиться от лишнего веса.

Метод экспертов основан на том, чтобы попробовать наедаться меньшим количеством еды. Медленное пережевывание пищи и наслаждение вкусом дают сигнал в мозг и тот, успевает подавить голод.

Также можно сократить размер порции, используя принцип «маленькой тарелки». На небольшом блюдце маленькая порция еды будет казаться человеку больше. Такой метод помогает обмануть мозг и убедить его в том, что такого количества еды для насыщения ему достаточно.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03 / Путин прокомментировал возможность голосовать по Конституции через портал госуслуг

13.02 / Власти Венесуэлы арестовали дядю Хуана Гуайдо

22.03 / Во Львовской области коронавирус заподозрили еще у 21 человека

12.02 / Российские ученые назвали дело «Сети» сфабрикованным и потребовали отменить приговоры по нему

11.02 / “Стыд за полёты” не работает: люди стали летать чаще

31.03 / В Подмосковье выздоровели три пациента с коронавирусом

13.02 / НАТО пообещало ответить на «развертывание ракет 9М729»

23.02 / Трамп призвал расследовать утечку информации о вмешательстве РФ в президентскую кампанию

06.02 / Шок-ноздри наступают: вот как будет выглядеть новый BMW 4 Cерии

07.03 / В Канаде отменен чемпионат мира по хоккею среди женщин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска