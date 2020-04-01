Эксперты рассказали, как любимая еда поможет похудеть

01.04.2020, 13:50, Новости дня

Специалисты выяснили, что можно, не отказываясь от любимых блюд, избавиться от лишнего веса.

Метод экспертов основан на том, чтобы попробовать наедаться меньшим количеством еды. Медленное пережевывание пищи и наслаждение вкусом дают сигнал в мозг и тот, успевает подавить голод.

Также можно сократить размер порции, используя принцип «маленькой тарелки». На небольшом блюдце маленькая порция еды будет казаться человеку больше. Такой метод помогает обмануть мозг и убедить его в том, что такого количества еды для насыщения ему достаточно.