Госдума приняла закон о кредитных каникулах

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01.04.2020, 13:48, Новости дня

Депутаты Госдумы приняли закон о праве пострадавших от коронавируса индивидуальных предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса, а также граждан на кредитные каникулы.

Закон вступит в силу сразу после официального опубликования, передает РИА «Новости».

Документ подготовлен депутатами вместе с ЦБ и Минфином по поручению президента Владимира Путина. Предлагается ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для тех, чей доход на фоне распространения коронавируса снизился более чем на 30%.

Штрафы и пени в этот период начисляться не будут, требовать досрочных выплат также запрещается. Заемщик может досрочно погасить кредит. Обратиться за каникулами можно до 30 сентября. Банк должен рассмотреть заявление в течение пяти дней.

Кредитор может запросить у заемщика справку о доходах, выписку из регистра госуслуг о регистрации в качестве безработного, лист нетрудоспособности.

На прошлой неделе Путин в ходе своего обращения к россиянам предложил объявить кредитные каникулы для граждан.



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