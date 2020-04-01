В Кремле согласились с Соловьевым по поводу интервью Ходорковского «Эху Москвы»

01.04.2020, 13:48, Новости дня

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков согласился с оценкой телеведущего Владимира Соловьева, раскритиковавшего радиостанцию «Эхо Москвы» за интервью с беглым олигархом, экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским.

«Наверное, Соловьев прав, что обрушился с критикой на «Эхо Москвы», за то что они дали слово Ходорковскому, я бы присоединился к этой критике», – приводит ТАСС слова Пескова.

Представитель Кремля уточнил, что высказываний Соловьева на этот счет не слышал и комментирует сам факт критики со стороны телеведущего в адрес радиостанции.

«Я не считаю, что нужно беглецам давать слово. <…> Он же (Ходорковский – прим. ВЗГЛЯД) преследуется по закону, поэтому, мне кажется, это некорректно», – добавил Песков.

Напомним, Владимир Соловьев в программе на радио «Вести ФМ» эмоционально обвинил журналистов и чиновников в излишнем либерализме, который выражается в «заигрывании» с различными политическими силами, в том числе оппозиционными. Он, в частности, раскритиковал «Эхо Москвы» за интервью, которое радиостанция взяла у Ходорковского.

В декабре 2013 года Ходорковский, в 2005 году приговоренный Мещанским судом Москвы к девяти годам лишения свободы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов, был помилован президентом России. В 2015 году РФ объявила Ходорковского в международный розыск по делу о причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушению на предпринимателя Евгения Рыбина.

Президент Владимир Путин заявлял, что Ходорковский – жулик, окружение которого было замешано в заказных убийствах.