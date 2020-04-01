Мнение: Пацакизация России

01.04.2020, 13:38, Разное

Татарстан утвердил порядок выхода из дома. Чтобы выйти из квартиры нужно зарегистрироваться на специальном сервисе и каждый раз отправлять СМС со словом «выход».

Умиляет список оснований для получения разрешения выйти из дома:

– посещение суда

– доставка несовершеннолетних в образовательную организацию

– посещение медицинской или ветеринарной организации

– участие в похоронах

– выезд на дачу

– посещение кредитных организаций и почтовых отделений

– доставка лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости нетрудоспособным родственникам, оказание им помощи

И еще несколько оснований… Чтобы выгулять собаку или вынести мусор, разрешение получать пока не надо…

Мне не понятно, почему надо получать разрешение на выход из дома, если ситуация не такая серьеезная, что можно вести детей в школу, работают банки, почта, суды, можно ехать на дачу, собираться на похороны…

А если ситуация действительно чересчур серьезная, почему работают школы, суды, банки, почта?

Похоже, под предлогом борьбы с коронавирусом, россиян решили переформатировать в пацаков. Осталось только всем повесить на нос цаки – колокольчики. Впрочем, все-таки прогресс, цак не обязательно вешать на нос, его можно и в мобилу закачать…

И заживем! Как в кино-сказке.