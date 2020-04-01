Кличко – киевлянам: Вирус расползается. Прекратите шататься по городу, игнорируя ограничения

01.04.2020, 13:24, Новости дня

За последние сутки в Киеве было зафиксировано 25 новых случаев заражения коронавирусом, большинство больных в последнее время за границу не ездили. Об этом 1 апреля на брифинге рассказал мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Среди заболевших есть годовалый ребенок, уточнил мэр. 15 из 25 инфицированных госпитализированы, остальные лечатся дома.

“Больше половины киевлян, у которых диагноз подтвердился за минувшие сутки, за пределы Украины в последнее время не выезжали. То есть были инфицированы в Украине. Это означает, что вирус расползается и охватывает город”, – заявил он.

По мнению Кличко, в Киеве были вовремя введены ограничительные мероприятия, хотя многим киевлянам они не нравятся.

“Если бы мы этого не сделали раньше и еще подождали бы, сегодня картина была бы совсем другой. Всем “не верю в угрозу” и “это не обо мне” скажу: спуститесь, пожалуйста, на землю! Прекратите шататься по городу, игнорируя ограничения, введенные, чтобы вас спасти!” – призвал мэр столицы.

По информации киевских властей, в городе по состоянию на 1 апреля подтверждено инфицирование 132 человек, хотя утром Центр общественного здоровья сообщал о 134 зараженных в городе.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 1 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 862 тыс., из них более 178 тыс. выздоровели, а 42 404 человека умерли.

В Украине, по информации Центра общественного здоровья на утро 1 апреля, подтверждено 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 10 человек выздоровели. От COVID-19 в Украине скончалось 18 человек.

С 12 марта в Украине из-за распространения COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. Ожидалось, что эти меры будут действовать до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.