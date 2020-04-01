 

Кличко заявил, что в Киеве пока не будут открывать продуктовые рынки

01.04.2020, 13:34, Новости дня

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал на брифинге 1 апреля, что в городе пока не будут открывать продуктовые рынки, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Тем, кто обсуждает тему возможности открытия рынков, заявленную Министерством здравоохранения, отмечу: Киев пока рынков открывать не будет. Это произойдет только при условии улучшения ситуации в столице”, – заявил Кличко. 

По его словам, в Киеве работают продуктовые магазины и супермаркеты, нехватки продуктов нет.

“Относительно рынков, количества людей на них и другого… Помните, откуда ситуация разогналась в городе Ухань?” – отметил Кличко. 

Министерство здравоохранения Украины разрешило торговлю на рынках при соблюдении ряда условий, следует из постановления замминистра – главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко от 30 марта. Среди условий – соблюдение дистанции между покупателями и продавцами, а также пребывание на рынке не больше одного посетителя на 20 м² торговой площади.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. Ожидалось, что эти меры будут действовать до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане, одни из первых инфицированных были продавцами на рынке животных и морепродуктов “Хуанань”. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 1 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 862 тыс., из них более 178 тыс. выздоровели, а 42 404 человека умерли.

В Украине, по информации Центра общественного здоровья на утро 1 апреля, подтверждено 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них 134 – в Киеве), 10 человек выздоровели. От COVID-19 в Украине скончалось 18 человек. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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