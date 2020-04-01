Александрин: Я не считаю, что открывать продуктовые рынки безопасно. Люди не готовы к таким демократическим решениям

01.04.2020, 13:34, Новости дня

Открывая продуктовые рынки власти, полагаются исключительно на осознанность людей. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” заявил кандидат медицинских наук, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин.

“Я не считаю, что открывать рынки сейчас безопасно. В нашей стране законы издаются для того, чтобы население их потом нарушало. Осознанность людей в целом невелика. Они еще не готовы к таким демократическим решениям. Однако в регионах мы сталкиваемся с тем, что многие люди остались без работы. Им просто нечего есть. В общинах возрастает волнение, и мы можем увидеть рост преступности на улицах. Это сейчас отмечается в той же Испании, где введены обширные ограничительные меры”, – сказал эпидемиолог.

По его мнению, торговля на рынках на улице более безопасна, чем в закрытых.

“Тут вопрос о том, насколько активно будет проводится информационная политика, насколько администрация рынков будет придерживаться такого рода предписаний. Сегодня нет органа, который может контролировать соблюдение этого постановления. То есть ставка на осознанность людей и руководства рынков. Риск распространения вируса возрастает. Но на открытых рынках при соблюдении гигиены рук вероятность инфицирования короновирусом очень низкая. На крытых рынках ситуация с безопасностью сложнее. Нужно составить более подробные рекомендации, в каких конкретных помещениях какие меры выполнять для усиления безопасности. А пока со стороны государства таких четких рекомендаций нет”, – подчеркнул Александрин.

30 марта Министерство здравоохранения Украины разрешило торговлю на рынках при соблюдении ряда условий. Как следует из постановления замминистра – главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, среди условий – соблюдение дистанции между покупателями и продавцами, а также пребывание на рынке не больше одного посетителя на 20 м² торговой площади.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. Ожидалось, что эти меры будут действовать до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.

В Украине, по информации Центра общественного здоровья на утро 1 апреля, подтверждено 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них 134 – в Киеве), 10 человек выздоровели. От COVID-19 в Украине скончалось 18 человек.