Жители Великобритании встречают необычное животное, похожее на большого медведя

01.04.2020, 13:34, Разное

Самые знаменитые загадочные животные Британии это конечно же большие кошки. Они нападают на овец, оленей, иногда даже на собак, и непонятно откуда они появляются.

Но помимо этих кошек в британских графствах время от времени наблюдают еще одно странное животное, обликом похожее на большого бурого медведя. Иногда видят его воочию, иногда лишь следы, что, к слову, показывает, что существо это вполне материальное.

К слову, в Великобритании давным давно не водятся медведи (как и волки) , последний британский медведь был убит еще в Средние века.

Больше всего историй о фантомных медведях Британии собрал криптозоолог Нил Арнольд. Одна из них повествует о медведеподобном звере, которого видели в лесах Клэпхэм вудс (Clapham Woods) в западном Сассексе (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Эти леса сами по себе много лет считались сосредоточением мистики и среди местных жителей ходит немало баек о происходящих в его дебрях загадочных убийствах и обрядах черной магии.

Но в 1975 году в этих местах стали часто видеть НЛО и необычных существ, после чего новости разлетелись по всей стране и в Клэпхэм вудс устремились журналисты и энтузиасты-исследователи от криптозоологов до уфологов.

Одна из статей в сми так описала то, на что наткнулась одна из групп этих исследователей:

"Две собаки пропали в этом районе, а потом исследователи наткнулись на след восемь дюймов в длину (20 см) и 4 дюйма в ширину (10 см) с углублениями от четырех близстоящих пальцев и ямкой от пятого пальца с когтем, отходящего в сторону. Было ясно, что тут происходит что-то странное, когда через 12 дюймов от первого следа был найден еще один такой же и целая цепочка идентичных следов.

У исследователей с собой была масса приборов, в том числе счетчики Гейгера и внезапно стрелка на счетчике начала двигаться. Потом из темноты откуда-то возник серый густой туман, поэтому исследователи решили, что пора уходить из леса. Но потом явился монстр. Он возник из тумана перед ними и имел форму большого существа, похожего на медведя. Через 10 секунд это явление исчезло".

Тематическое фото

С тех пор леса Клэпхэм вудс стали известны как популярная аномальная зона и пошли слухи, что тут существует культ Медведя и что приверженцы этого культа и сотворили чудовище с помощью своих обрядов. Предполагалось, что этот медведь представляет из себя что-то вроде тульпы – мыслеформы.

Было немало сообщений о том, что в этих лесах проводятся жертвоприношения, ходят странные люди, бегают призрачные собаки… Леса Клэмхэм вудс в наши дни считаются одним из самых странных мест в стране наравне с Блю Белл Хилл в графстве Кент и Каннок Чейз в Стаффордшире. В этих местах тоже происходят разные странности, в том числе там видят необычных животных, иногда похожих на медведя.

Еще одно место, связанное с наблюдением медведя, находится в западном Сассексе, у развалин замка Вердли. Здесь настолько часто видели огромного медведя, что ходили устойчивые слухи, что это самый настоящий медведь, а не призрак. Кто-то даже называл его "последним медведем в Британии".

Эллиот О'Доннел, известный собиратель историй о призраках, имеет в своих архивах историю о странном призрачном медведе, которого видели в башнях лондонского Тауэра:

"Эдмунд Лентал Свифт, назначенный в 1814 году хранителем королевской сокровищницы в Лондонском Тауэре, рассказывал о множестве необъяснимых явлений, которые произошли там во время его пребывания. В одну ночь один из стражников был потревожен фигурой огромного медведя, вышел прямо из двери сокровищницы.

Он сунул в него свой штык, который прошел через тело медведя, словно его не было, и застрял в двери, после чего со стражником случился припадок истерии и он заперся в караульной комнате.

Наутро господин Свифт заметил этого солдата в караулке, когда там уже стояли его коллеги-дозорные. Они говорили, что их товарищ ранее был совершенно здоровым и активным, но сейчас он изменился до неузнаваемости. Караульный умер на следующий день".

В 2007 году в Дартмуре, графство Девоншир, было сделано это фото непонятного животного в зарослях. По виду оно не похоже ни на больших кошек, ни на собаку. Может быть большая лохматая корова? Но у нее нет рогов и в этом районе нет таких коров, тут в основном гуляют лишь местные пони.

В Дартмуре регулярно видят тех самых больших кошек, но это существо определенно не кошачье, по мнению исследователей оно больше напоминает бизона или может быть медведя.