Мошенники придумали новую схему наживы на COVID-19: угроза для кошельков миллионов россиян

01.04.2020, 13:33, Новости дня

Обещая вернуть деньги за билеты на отмененный рейс, злорумышленники узнают банковские номера карт.

В России появился новый вид мошенничества, который хоть и не связан напрямую с коронавирусом, но имеет к нему непосредственное отношение. Именно COVID-19 стал причиной закрытия ряда стран и повальной отмены рейсов. Мошенники связываются с пострадавшими клиентами и обещают перевести деньги за билет, требуя назвать данные банковской карты. А дальше уже деньги тают со счетов по привычной схеме.

О новом виде мошенничества рассказал Андрей Паранич, возглавляющий при Банке России Ассоциацию финансовой грамотности. При этом данную информацию «Известиям» подтвердили в нескольких крупных банках. Причем предупредили, что жертвами мошенников могут стать миллионы россиян. К примеру, по данным Высшей школы управления финансами, в марте 2019 года российские авиакомпании перевезли 8,86 миллионов человек, а в нынешнем году эта цифра могла бы достигнуть и все 9 млн, если не больше, если бы не пандемия коронавируса.

Выяснить же, к кому именно надо обращаться, злоумышленникам просто. Добыть информацию о пассажирах, которые попали в ситуацию с отменой рейсом несложно: достаточно взломать ресурсы и получить данные личной почты пассажиров, на которые авиакомпании рассылают письма с предупреждениями об отмене рейсов. Дело в том, что авиакомпании обязаны вернуть деньги за отмененные рейсы. Но авиаперевозчик все же может оставить деньги себе, но только в том случае, если клиент сам отказался лететь до официальной отмены рейса. Именно таких клиентов и могут обмануть, пообещав возврат средств за билеты.

Напомним, что сначала были отменены рейсы в Китай. За ним последовали Южная Корея, Иран и ряд европейских городов. РФ прекратила все чартерные рейсы с другими странами 27 марта. Полностью закрыты границы с 30 марта.