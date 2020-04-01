Нельзя недооценивать опасность: как проявляется коронавирус у детей

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01.04.2020, 13:33, Новости дня

Порой COVID-19 вызывает диарею и рвоту.

Коронавирусная инфекция, зачастую смертельная для пожилых, считается неопасной для детей. У 96% заболевание действительно протекает легко. От общего числа заболевших дети составляют лишь 5%.

Однако не стоит недооценивать угрозу. Дети также заражаются COVID-19, и у них может развиться пневмония и другие осложнения, напоминает педиатр и инфекционист Карина Батлер на страницах издания The Irish Time.

Какие симптомы должны насторожить родителей? Те же, что и у взрослых: повышенная температура и кашель.

Однако порой встречаются и другие проявления инфекции: диарея и рвота.

Если ребёнок вял, если у него повышенная сонливость, затруднено дыхание при физической активности, снижается употребление воды, то нужно обращаться к доктору.

Напомним, что ранее “Блокнот” опубликовал статистику по распространению коронавируса в России и в мире.

Тем временем российские ученые создали жидкость, которая призвана безвредным для человека способом уничтожать вирус 2019-nCov-2. В Москве тем временем внедряют систему слежения за находящимися на карантине.



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