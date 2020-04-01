В РФ запустили акцию в поддержку благотворительных организаций

01.04.2020, 13:30, Новости дня

Благотворительный фонд «Нужна помощь» запустил акцию «Спасаем тех, кто спасает нас», чтобы поддержать проверенные некоммерческие организации во время финансового кризиса.

Благотворительные фонды стали одними из первых жертв кризиса, наступившего из-за пандемии коронавируса. Они вынуждены закрывать программы, сокращать объемы помощи и увольнять сотрудников, отмечает издание «Такие дела».

Благотворительные фонды по всей стране фиксируют снижение пожертвований – у людей и у компаний становится меньше денег, и на первый план выходят вопросы собственного выживания.

Вместе с тем востребованность и нагрузка на благотворительные организации растет, так как нуждающихся в помощи становится все больше.

«Каждый день мы получаем десятки сообщений из всех регионов страны, о том, что очередной фонд или очередная социальная программа находятся под угрозой закрытия или не понимают, где взять деньги на существование. Все это происходит на фоне жесточайшего экономического кризиса. Если в ближайшее время не случится чудо, нас ждет не только «великая депрессия», но и серьезная социальная катастрофа», – прокомментировал сооснователь фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский.

Чтобы спасти фонды, нужно оформить на странице акции небольшое – от 30 до 300 рублей в месяц – регулярное пожертвование в пользу одной из 216 проверенных благотворительных организаций России.

Акцию уже поддержали российские звезды: телеведущий Иван Ургант, музыкант Юрий Шевчук, актеры Данила Козловский и Александр Филиппенко, журналисты Алексей Пивоваров и Леонид Парфенов, режиссер Андрей Звягинцев и другие.

Ранее ЦБ спрогнозировал значительный спад экономической активности в России.

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