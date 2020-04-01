Российская разработка позволяет обнаружить коронавирус в воздухе

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01.04.2020, 13:30, Разное

На официальном интернет-ресурсе Роспатента появилась информация о приборе российского производства, позволяющем определить коронавирус в воздухе. Официально разработка запатентована Минздравом России.
Создавали гаджет 8 врачей и вирусологов, в том числе знаменитый микробиолог Александр Гинцбург. Патент зарегистрировали 25 марта, и официально подтверждено, что прибор может обнаружить коронавирус, передает iReactor.

Принцип работы устройство следующий: оно собирает частицы воздуха, после чего переводит их в жидкость, подготавливая к исследованию. Затем эти пробы проверяют на специальном анализаторе, пишет Роспатент.

Ранее российский врач заявил, что мир в будущем ждет большая угроза, чем коронавирус.



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