 

В Кремле ответили на вопрос о диалоге с Саудовской Аравией по нефти

01.04.2020, 13:30, Новости дня

Диалог Москвы и Эр-Рияда по ситуации на рынке нефти в настоящее время не идет, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что отношения двух стран находятся «на достаточно высоком уровне».

«У нас могут быть определенные разногласия, но в целом наши двусторонние отношения с Саудовской Аравией позволяют при необходимости осуществлять достаточно эффективный диалог», – приводит его слова ТАСС.

Он также уточнил, что «в обозреваемой повестке дня» не планируется телефонных разговоров президента Владимира Путина с руководством Саудовской Аравии. «Но это не значит, что он не появится, при необходимости сейчас очень оперативно согласовываются телефонные звонки», – сказал Песков.

По его словам, РФ традиционно приветствует диалог и взаимодействие в целях стабилизации энергетических рынков.

Напомним, в ходе утренних торгов июньский фьючерс на нефть марки Brent падал на 3,83% – до 25,34 доллара за баррель.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Европа и США не покупают дешевую нефть из Саудовской Аравии.



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