Клименко ответил на критику приложения для контроля москвичей на карантине

01.04.2020, 13:30, Новости дня

Мобильное приложение для отслеживания заболевших коронавирусом находится на стадии разработки, а то, что было представлено – прототип, сообщил газете ВЗГЛЯД бывший советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко.

Департамент информационных технологий города Москвы выложил в сеть приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для наблюдения за россиянами на карантине. Интернет-пользователи, ознакомившиеся с ним, обвинили разработчиков в попытках организовать тотальную слежку за москвичами. В Департаменте позже уточнили, что программа предназначена исключительно для заболевших, которые намерены проходить лечение от коронавируса дома. Сейчас приложение из магазина Google Play пропало.

«Я очень хорошо знаю, как работает ДИТ в целом, более того, мы с вами пользуемся его приложениями, например, Парковкой. И к ним никогда не было никаких претензий. Я уверен, что мы столкнулись с обычным прототипом, который сверстали за два дня, потому что совершенно нет никакой необходимости мэрии Москвы обращаться к каким-то эстонским программам для распознавания лиц, например», – говорит Клименко.

В связи с тем, что не все «потенциальные пользователи могли протестировать программу, вероятно, было принято решение разместить программу в общий доступ, чтобы обычные пользователи указали на недостатки, объясняет эксперт.

Он предполагает, что данное приложение накидали на коленках, чтобы посмотреть, как оно вообще будет работать. Он поясняет, что по факту программа функционирует, поэтому, видимо, была поставлена задача показать, как она будет выглядеть наглядно за очень короткий промежуток времени.

«Конечная версия приложения, конечно же, такой быть не может. Более того, я уверен, что такой она не будет. Думаю, в силу срочности был нарушен протокол не выпуска продукта, а протокол разработки. Но в связи со сложной ситуацией с коронавирусом такое допустимо», – подытожил Клименко.

Ранее компания «Яндекс» создала индекс для оценки уровня самоизоляции для крупных городов России. Уточняется, что для этого использовались данные открытых метрик с мобильных приложений.