На улице Петербурга обнаружили обнаженный женский труп со следами укусов животных

01.04.2020, 13:30, Разное

В Московском районе Санкт-Петербурга нашли голую мертвую женщину со следами укусов животных на теле. Об этом передают местные издания.

Труп женщины обнаружили на Предпортовой улице в первый день апреля. На вид умершей не больше 40 лет, одежды на ней не было. Эксперты-криминалисты выявили на конечностях женщины ранения, которые характерны для укусов животных, как предполагается, собак. Позже судмедэксперты установят точную причину кончины. Сотрудники полиции в настоящее время определяют обстоятельства смерти.

В январе на окраине северной столицы РФ нашли труп 20-летней девушки в лесном массиве. При жизни она являлась блогером и вела каналы в мессенджере Telegram и на видеохостинге YouTube. Темы роликов девушки были связаны с поездками автостопом и встречами с обеспеченными мужчинами.