Жена Евгения Малкина Анна Кастерова о семейной жизни, коронавирусе в США и личных запасах гречки

01.04.2020, 13:25, Разное

Анна Кастерова, жена нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) “Питтсбург Пингвинс” Евгения Малкина, стала гостьей шоу #Остаемсядома портала Чемпионат.com. В интервью телеведущая рассказала как о семейной жизни с хоккеистом, так и о пандемии коронавируса, которая очень серьезно затронула США, где в данный момент проживает пара.

В нашем штате есть рекомендация оставаться дома, но многое закрыто. Мы не выезжаем, наши апартаменты в Майами расположены на большой территории, где есть магазин и все для жизни. Не знаю, что там за пределами. Мы боимся и не выезжаем, у нас ведь ребенок,

— рассказала Кастерова, поделившись своим секретом эмоциональной и физической разрядки:

Бывает, ухожу бегать. Это единственный момент разрядки, потому что во время бега я могу абстрагироваться. Но сильной депрессии или панических атак у меня нет… Когда все только началось, я успела съездить в магазин и закупиться. В моем арсенале тоже много гречки. Это вкусно, полезно и долго хранится. Не удивлена, что ее раскупают… Маски можно достать через перекупщиков, но в открытом доступе в аптеке их нет. Мы взяли через десятые руки последнюю партию масок – около 100 штук за 250 долларов.

Анна Кастерова и Евгений МалкинРассказала Анна и о травле мужа относительно американского паспорта, который тот получил в прошлом году:

Он подрасстроился, я тоже. Женя начинал в Магнитогорске, он патриот и любит свою страну. Он всегда занимался благотворительностью, он добряк сам по себе. И вот это все было ради меня. В паспорте была необходимость: я была беременна, мы не могли расписаться, нужны были документы. Это был единственный способ сделать все оперативно. И что началось: “А, америкос!» Мне было очень больно видеть комментарии и нападки в его адрес. Он хорошо относится к своей стране, всегда приезжает за сборную играть. Он не подлый, он открытый.

О семейной жизни во время карантина Анна также отозвалась в позитивом – насколько это возможно при данных обстоятельствах:

Сейчас мы проводим очень много времени вместе, но при этом не было даже ни единого конфликта. У Жени бывают психи, я научилась с этим справляться, но сейчас он просто умничка. Пытается всех держать на позитиве, плюс наш сын Никита безмерно счастлив, они с папой придумывают новые вещи, постоянно играют вместе. Спасибо Жене за это!

Анна Кастерова с сыном НикитойСвадьба Евгения и Анны состоялась в конце мая 2016 года. “Решили расписаться в Америке, а свадьбу сыграть позже”, – рассказала тогда в интервью Кастерова. В этом же месяце у пары случилось другое счастливое событие – утром 31 мая родился сын, которого назвали Никитой. О беременности Анны стало известно из документального фильма “Евгений Малкин. Русский среди “Пингвинов”, который был показан в эфире Первого канала.

Так как я в положении, мне хочется много есть, о диетах я забыла. Но стараюсь все равно поддерживать себя в форме, занимаюсь спортом, но Женя меня постоянно подкармливает. Он у нас в семье – жесткий лидер, и я не противоречу ему, только чуть-чуть сопротивляюсь, – рассказала Анна Кастерова в телеинтервью.

До свадьбы Малкин и Кастерова встречались около двух лет. Долгое время они жили на две страны – Евгений играл в США, а Анна работала в России, но затем телеведущая переехала в Америку к возлюбленному. До романа с Анной Евгений состоял в длительных отношениях с Оксаной Кондаковой, с которой познакомился в Магнитогорске.

Семья Малкиных Евгений Малкин с сыном