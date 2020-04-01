Коронавирус, посторонись: “Евровидение-2020” все-таки состоится в мае этого года

01.04.2020, 13:25, Разное

Организаторы “Евровидения” приняли решение, что отмененное из-за пандемии коронавируса шоу, на котором ежегодно собираются сотни людей, состоится онлайн. Кроме того будет видоизменен формат. Вместо конкурса как такового будет проведен специальный концерт. Музыкальное шоу продлится порядка двух часов. В нем выступят помимо прочих участники и победители прошлых лет. Трансляцию концерта можно будет посмотреть 16 мая 2020 года.

Мы намерены объединить Европу 16 мая с уникальной телевизионной программой в прайм-тайм. Мы призываем всех вещателей, которые должны были принять участие в конкурсе “Евровидение” в этом году, и членов Европейского вещательного союза в других странах транслировать это шоу в духе единства и объединения,

– заявил исполнительный директор конкурса Йон Ола Санд.

Шоу получило название Eurovision: Europe Shine A Light. В нем примут участие представители 41 страны. Полный и подробный список участников будет объявлен позднее.

Little Big

Напомним, 18 марта стало известно об отмене “Евровидения-2020” из-за опасности распространения коронавируса COVID-19. Первым об отмене сообщила Израильская корпорация телерадиовещания (“Кан”) в прямом эфире со ссылкой на участницу от своей страны Эден Алене и источники в команде конкурса. Якобы министр здравоохранения Нидерландов не рекомендовал проводить конкурс даже без зрителей. Спустя несколько часов информацию подтвердили и сами организаторы шоу: конкурс состоится в том же Роттердаме в мае, но уже в 2021 году.

Спустя несколько дней Европейский вещательный союз (EBU) объявил условия, при которых исполнители из разных стран смогут принять участие в музыкальном состязании в 2021 году. Как и ожидалось, они не смогут выступать с номерами, подготовленными для “Евровидения-2020”. По правилам конкурса, подавать на него можно только песни, написанные в текущем году. Более того, отправлять ли на конкурс в 2021 году новых артистов или выбранных для 2020 года, каждая страна должна будет решать сама.

Россию представить на “Евровидении-2020” должны были Little Big с песней Uno. Клип на нее и стал самым популярным среди всех видео участников “Евровидения”.