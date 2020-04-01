В Москве госпитализировали маленького ребенка под воздействием наркотиков

01.04.2020, 13:20, Разное

В Москве произошел инцидент с участием маленького ребенка. В одну из больниц привезли двухлетнего мальчика в перевозбужденном состоянии.

Врачи выяснили, что малыш находится под воздействием психотропных веществ. Мать ребенка не смогла внятно объяснить, что случилось. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, сообщает телеканал “360”.