В Татарстане ввели пропуска по СМС для выхода из дома

01.04.2020, 13:18, Разное

Для похода в магазин и прогулки с собакой они не нужны.

Правительство Татарстана утвердило регламент получения разрешений на выход из дома на время действия режима самоизоляции. Для этого нужно будет отправить несколько смс на специальный короткий номер 2590.

Для регистрации нужно отправить имя, паспортные данные и адрес, а впоследствии для каждого выхода из дома писать цель. Их регламентом предусмотрено всего девять: в том числе отвезти ребенка в детский сад, доставить продукты родственникам, поехать в банк или на дачу, посетить похороны. Подробную инструкцию приводят «Idel.Реалии».

В ответном сообщении будет приходить уникальный код разрешения и период его действия (в регламенте не уточняется, накануне власти говорили, что он составит 60 минут). Для похода в магазин, экстренного визита ко врачу, выгула домашних животных и выброса мусора рядом с домом пропуск не нужен. В регламенте также не описаны поездки за пределы республики: в таком случае, как отмечают «Idel.Реалии», можно тоже обойтись без смс.

Техническое оборудование для надзора за соблюдением режима самоизоляции подготовили и в Москве. Со 2 апреля начнет работать мобильное приложение для слежения за местонахождением жителей столицы, лечащихся от коронавируса на дому. В департаменте информационных технологий мэрии, помимо этого, анонсировали систему для выдачи QR-кодов остальным москвичам. В 73 регионах, где также ввели режим самоизоляции, о схожих мерах пока не говорили.