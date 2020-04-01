 

Обязательную предустановку российского ПО отложили на 2021 год

01.04.2020, 13:09, Разное

В минувший вторник, 31 марта, депутаты Государственной думы приняли поправки к закону, регулирующему отношения между потребителями и производителями, продавцами, другими субъектами продажи товаров и предоставления услуг. Согласно обновлённому документу, обязательную предустановку российского ПО отложили на январь 2021 года.
Ранее предполагалось, что уже с начала июля текущего года представленные на отечественном рынке смартфоны должны быть с предустановленным в обязательном порядке российским ПО. Помимо этого, в список планировалось ввести планшеты, расширив перечень программного обеспечения соцсетями, мессенджерами и иными приложениями. С принятием поправок к закону предустановка отечественного ПО на мобильные устройства, смарт-телевизоры и компьютеры перенесена на 1 января следующего года.

Александр Онищук, глава РАТЭК, ранее направлял письмо премьеру Мишустину. В нём, в частности, шла речь об отказе от обязательной предустановки российского ПО, так как данное решение может привести к нехватке на внутреннем рынке соответствующих гаджетов.



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