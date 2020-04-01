Рособрнадзор заявил о возможности провести итоговые контрольные дистанционно

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01.04.2020, 13:08, Новости дня

Всероссийские проверочные работы могут быть проведены в дистанционном формате при ухудшении ситуации с коронавирусом, сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Музаев сообщил в эфире «Домашнего часа», который Минпросвещения проводит совместно с соцсетью «ВКонтакте», что «если ситуация будет ухудшаться, мы (…) рассматриваем вариант, что всероссийские проверочные работы можно будет провести в дистанционной форме», передает ТАСС.

При этом он отметил, что количество дней, которое должны пройти между сдачей двух экзаменов, не изменится из-за переноса ЕГЭ на начало июня из-за коронавируса, «все те же подходы при формировании расписания сохранятся», передает РИА «Новости».

Он отметил, что на всю процедуру ЕГЭ, с учетом всех резервных дней, обычно уходит месяц.

При этом регионы смогут сами определить сроки проведения ОГЭ в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

«Но прием документов на поступление в колледжи будет, скорее всего, единым для всех, он будет сдвинут подальше по срокам, ближе к осени», – добавил Музаев.

Ранее Минпросвещения перенесло основной срок сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ), тесты начнутся с 8 июня. При этом возможность дистанционной сдачи ЕГЭ исключили.



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