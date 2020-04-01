Русские анекдоты начала XIX века

01.04.2020, 13:05, Разное

ИСТОРИЧЕСКИЕ РАЗСКАЗЫ И АНЕКДОТЫ, ЗАПИСАННЫЕ СО СЛОВ ИМЕНИТЫХ ЛЮДЕЙ П. Ф. КАРАБАНОВЫМ

Царствование императора Александра I

175

Послу при французском дворе, графу Арк. Ив. Моркову предписано было сопротивляться намерению консула Наполеона овладеть Пьемонтом. При сем случае консул сказал: «Удивляюсь, что ваш двор вмешивается в пьемонтския дела, когда я молчу о персидских!»

Морков отвечал: «Французския пули никогда не долетят до Персии, а русским — до Пьемонта возможно».

176

В день погребения великой княжны Елизаветы Александровны при собрании всего двора, Сергей Лаврентьевич Львов сказал сенатору, барону Федору Михайловичу Колокольцову, дожившему до глубокой старости: «Федор Михайлович, долго ли тебе жить… Надобно честь знать… Ведь обоз твой давно отправлен — у тебя ни глаз, ни зубов нет… Чего здесь недостает? Apxиереи собраны, колесница готова, сам ты в полном наряде: советую не пропускать сего случая — другого не будет; умри, и вели отвезти себя в Невский монастырь».

Колокольцов разсердился до крайности, занемог и едва не лишился жизни.

177

Екатерина Павловна, принцесса Ольденбургская быв введена митрополитом Серапионом и ризничим в Киевопечерскую церковь, с поднятием рук сказала: «Сколько икон… а в Невском монастыре только четыре образа». Сие изречение растрогало сердца монахов престарелых, которые залились слезами от радости.

178

При входе французов в Москву, русский арриергард, под начальством графа Милорадовича, не имел возможности скоро выступить и мог быть отрезан. Милорадович услыша, что ими командует Себастиани, котораго лично знал во время войны с турками, не взирая на опасность, скачет к неприятелям и спрашивает:

— «Где, ваш начальник, а мой старый друг,…»

— «Не препятствуйте, говорит ему, выходить нам, или я себе проложу дорогу по телам вашим; а выступя, продолжает: посмотрите генерал! какое прекрасное поле,—могли бы испытать наши силы». К тому же Милорадович заключил условие, чтоб до семи часов в несколько рядов выезжающие экипажи оставались неприкосновенными. Спасены тысячи повозок.

От Фукса.

179

В одном прусском городе, на отведенной квартире Милорадович спрашивает у хозяина: «кто он?» и на ответ: «купец», прибавляет «без торговли», а тот говорит: «и без денег». Милорадович в восторге, бросясь к нему на шею, восклицает: «как я рад! это нас сближает, — вот и я ничего не имею, все промотано!»

От него же

180

Один незначущий стихотворец подносит графу Милорадовичу дурные стихи, в коих уподобляет его архангелу Михаилу. «Прекрасно! Превосходно! вскричал фанфарон: всего величественнее архангел Михаил! Чем награжу г-на сочинителя? Подайте мою соболью шубу!»

От него же.

181

Граф Милорадович, на походе против французов в день своих имянин на громогласныя поздравления солдат отвечал: «Друзья мои! дал бы вам денег, но вы знаете, что у меня их нет; за то дарю вам сию, в виду находящуюся, колонну неприятельскую».

В тот же день колонна разбита.

От него же.

182

Милорадович, быв военным губернатором в Киеве, дал казенной палате предложение: что завтра, по случаю такого-то торжественнаго дня, обязан, по званию своему, сделать угощение и дать бал, а денег не имеет, чтоб отпустить 10 т. руб.

Не исполнено.

183

Пред нашествием французов только-что определен был к церкви в дом главнокомандующих отставной священник, по прозванию «Пылай» (известная фамилия между московским и особенно замоскворецким духовенством, котораго Наполеон на другой день входа в Москву потребовал и приказал за собою следовать в Кремль.

Войдя в Успенский собор и облокотясь на престол, приказал ему в полном облачении представить apxиepeйское служение с ocенением свечей; потом, в присутствии его, приказал снимать драгоценности со всех икон и с великим небрежением осматривал святыя мощи чудотворцев московских, а иконы святителей Ионы и Филиппа, при них находящияся, хотел взять с собою. Пылай, в знак милости Наполеона, тут же облечен был в найденную бархатную рясу и камилавку. По возвращении преосвященнаго Августина в столицу, наполеоновское маскарадное платье снято с Пылая, при отправлении его самого в Соловецкий монастырь.

(Достовернейшее известие из уст Петра Степановича Валуева, слышанное им от попа Пылая).

184

В 1812 году, драгоценности императорския отправляемы были в Олонецкую губернию. Императрица Елизавета Алексеевна на вопрос, не прикажет ли чего о своих бриллиантах, отвечала: «На что мне они, если Александр лишится короны!»

185

Александр, находясь при победоносной армии на Рейне, пожелал вызвать к себе супругу и писал о том к матери. Вдовствующая императрица вручает ей письмо присланное, а другое собственное. «К чему, в слезах отвечала Елизавета, довольно одного слова».

186

Тончи, во Владимире, разговаривая по-латыни с тамошним преосвященным Ксенофонтом и увидя подле себя вице-губернатор; Платона Евграфовича Языкова, сказал:

— «Я между двумя великими мужами древности, Ксенофонтом и Платоном».

— «Разве потому, отвечал преосвященный, что славный Аппелес посреди их.

От Тончи.

187

Начальник кремлевской экспедиции кн. Михаил Дмитриевич Юсупов, возвращаясь из своего Архангельскаго, задержан был от прибыли воды в Москве-реке на перевозе и разбранил приставленнаго офицера. В английском клубе говорит князь Михаил Дмитриевич Цицианову:

— «Вы определили дурака, верно из грузин?»

А тот отвечает: «Ссылаюсь на всех, что грузины никогда не были глупее татар».

Известно, что Цицановы—из грузин, а Юсуповы—татарскаго происхождения».

188

Петр и Николай Александровичи Соймоновы, но делу в сенате подали прошение; обер-секретарь, просмотря оное, возвратил за недостатком литеры рцов; перечитывают и ненаходят описки. Мать их, Прасковья Алексеевна, вслушавшись. сказала: ,.Вас считают за умных, и вы сами о ceбе тех же мыслей; а по моему вы безпомощные: рцы — значат это вложите сотенную ассигнащю и не будет недостатка в буквах"

На другой день бумага принята без возражения.

189

Павел Иванович Глебов, подойдя к столу, за которьм генерал-лейтенант Петр Николаевич Жеребцов играл в вист. сказал несколько слов противной стороне, которая в ту же всдачу и робер записала. .Жеребцов разсердился:

— «Здесь ваших советов не спрашивают, сказал он: я постараюсь отплатить».

— «Да как ?»

…, В карты вы не играете — вырву из рук газеты".

190

В кадетском корпусе был учитель, исправлявший секретарскую должность, умный и с познаниями, вышедший из поповичей, Прохор Иванов Жданов. Ему от смоленскаго помещика Путяты, в благодарность за сына, подарены были слуги: Семен и девка Дарья. Сия, оказавшись беременною от новаго помещика, выдана им за слугу Семена, и от сей четы родилась знаменитая актриса Семенова.

191

Сенатор. царевич Мириан Ираклиевич, совсем не читая дел, только подписывал свое имя; его спрашивают, для чего?

—, Более читаю, более не понимаю", был ответ.