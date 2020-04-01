 

Генсек ООН: пандемия стала самым серьезным кризисом после Второй мировой войны

01.04.2020, 12:55, Новости дня

Пандемия коронавируса является крупнейшим глобальным кризисом со времен Второй мировой войны, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выразив обеспокоенность, что она может спровоцировать конфликты во всем мире.

По словам Гутерриша, масштабность кризиса обусловлена «заболеванием, которое представляет угрозу для каждого человека в мире, и экономическим воздействием, которое принесет рецессию, не имеющую параллелей в недавнем прошлом».

«Комбинация этих двух факторов и опасность, что пандемия вносит вклад в усиление нестабильности, усиление волнений и усиление конфликтов – это те вещи, которые заставляют нас верить, что это самый сложный кризис, с которым мы столкнулись со времен Второй мировой войны», – заявил он журналистам.

Более 40 тысяч человек умерли в связи с распространением по миру эпидемии, которая вызывает экономическую разруху.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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