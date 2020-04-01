Михаил Крутихин: «Если ситуация затянется, то исчезнет всякий смысл добывать нефть и продавать ее»

01.04.2020, 12:55, Новости дня

Министры энергетики США и России Дэн Бруйетт и Александр Новак накануне обсудили по телефону ситуацию на мировом нефтяном рынке и договорились продолжить диалог, подключая к нему других крупных игроков в сфере добычи и потребления энергии, сообщает в среду, 1 апреля, Рейтер со ссылкой на Минэнерго США.

Пресс-секретарь министерства энергетики США Шэйлин Хайнс назвала разговор «продуктивным». По ее словам, министры решили продолжить диалог, в том числе в рамках G20, «чтобы отреагировать на беспрецедентный период потрясений в мировой экономике».

В результате пандемии коронавируса и падения спроса на нефть цены на «черное золото» упали до уровня прошлого века. Положение усугубляет выход России из сделки ОПЕК+ по регламентации добычи нефти.

Ранее президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в телефонной беседе, обсудив ряд двусторонних и глобальных вопросов, также затронули вопрос о поддержании стабильности на мировых энергетических рынках и договорились о координации своих действий в этом направлении.

Кроме того, в связи с проблемой Венесуэлы президент Трамп вновь подчеркнул трагический характер сложившейся в этой стране ситуации, а также заинтересованность США в демократическом переходе власти в Венесуэле, с тем, чтобы нынешний кризис был преодолен.

В субботу российский государственный нефтяной концерн «Роснефть» объявил о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже всех своих активов в этой стране. В опубликованном на сайте компании говорится, что «Роснефть» решила продать все свои венесуэльские активы компании, которая на 100% принадлежит правительству России.

Наблюдатели предполагают, что это решение является попыткой Москвы защитить «Роснефть» от нового раунда американских санкций, не отказываясь при этом от поддержки режима Мадуро.

Русская служба «Голоса Америки» поговорил на злобу дня с аналитиком нефтегазового сектора Михаилом Крутихиным.

Виктор Владимиров: Какова ситуация на нефтяном рынке в контексте ценовой борьбы России и Саудовской Аравии? Будут ли тут победители?

Михаил Крутихин: Пока настоящей борьбы еще нет. Может, с 1 апреля что-то начнется. Саудовская Аравия уже приготовила большие партии нефти в танкерах, которые собирается отправлять в том числе в Европу, чтобы вышибать оттуда российскую нефть. Это дело довольно долгое. Мы видим, что баррель Urals в Северо-Западной Европе уже продавался за 13 долларов, и Эр-Риаду придется очень сильно постараться, чтобы его цена была ниже. Посмотрим, как будет разворачиваться война. Но 13 долларов – это уже катастрофа для российской нефтяной отрасли. Если ситуация затянется, то исчезнет всякий смысл добывать нефть и продавать ее.

В.В.: А в чем, по-вашему, суть маневра, сделанного «Роснефтью», заявившей об уходе с венесуэльского рынка?

М.К.: Мотивация тут одна – уйти из-под санкций. Потому что сразу вслед за объявлением «Роснефти» об уходе из Венесуэлы компания заявила, что США должны «выполнить свои обещания» и снять санкции с двух ее дочерних предприятий, которые занимались торговлей и вывозом венесуэльской нефти. На что, как я понял, американская администрация ответила, что не собирается анонсировать своих действий и оставила просьбу без внимания.

В.В.: Давление санкций США так ощутимо?

М.К.: В России могут говорить про них все что угодно, но они свое действие оказывают. Одна китайская компания при закупке партию нефти в условиях тендера так и написала: не предлагать продукцию «Роснефти». Нефть компании в результате санкций стала токсичной. Мало того, прошли слухи, что санкции могут быть усилены против режима Модуро, а следовательно, и против компаний, которые сотрудничают с Каракасом. Понятно, что это напрямую касается «Роснефти». Для того, чтобы вывести компанию из-под возможного удара и смягчить предыдущие меры, было принято экстренное решение якобы уйти из Венесуэлы совсем.

В.В.: Как выглядит сама сделка, ее оформление?

М.К.: Схема очень неуклюжая, непрозрачная. В тот же день, как объявили об этом, создали новую госкомпанию – «Росзарубежнефть». Ее сформировало Росимущество, стопроцентно государственная компания – точно такая же, как «Роснефтегаз», где находятся акции нескольких российских компаний. «Росзарубежнефть» уже получила от «Роснефтегаза» 9,6 % акции «Роснефти» и передала их последней в качестве платы за венесуэльские активы. Акции, которые называются квази-казначейскими, поступили на баланс неназванной дочки «Роснефти». В принципе, в нарушении законодательства и корпоративных норм, ими можно даже голосовать. Так что, вполне возможно, что государство своего контроля над «Роснефтью» фактически не утратит.

В.В.: Насколько такой шаг можно назвать удачным, эффективным?

М.К.: Поскольку сделка непрозрачная и явно притворная – я бы ее охарактеризовал, – то не думаю, что американская администрация примет все за чистую монету и откажется от введения санкций против Каракаса. А сделка действительно притворная. Мы видим, что руководителем новой компании стал давний приятель (Игоря) Сечина еще по службе в Анголе. Это такой трюк, который неизвестно чем кончится.