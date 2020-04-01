Налоговая получила доступ к данным электронных кошельков россиян. Ранее так было только для счетов в банках

01.04.2020, 12:54, Новости дня

С 1 апреля банки начнут автоматически передавать в Федеральную налоговую службу информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков – “Яндекс.Деньги”, “QIWI Кошелек”, WebMoney, PayPal и других сервисов. Это предписывают внесенные в Налоговый кодекс изменения, сообщает РБК.

Речь идет о персонифицированных электронных кошельках с полной или упрощенной идентификацией держателя. У сервисов электронных кошельков есть свой расчетный банк, на который возлагается эта функция.

Ранее такой порядок действовал для банковских счетов. Банки в обязательном порядке предоставляют в налоговую сведения об открытии или закрытии банковских счетов юридических и физических лиц, а также об изменении их реквизитов, цитирует РБК партнера юридического бюро “Замоскворечье” Дмитрия Шевченко.

Эксперт отмечает, что налоговая может запрашивать и информацию о движениях денежных средств и остатках на счете в рамках налоговой проверки по согласованию с руководителем регионального УФНС или его заместителя.

Как пояснил РБК партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Анатолий Логинов, информация о средствах на электронных кошельках необходима фискальным органам, во-первых, для выявления доходов, которые должны облагаться налогами: например в ситуациях, когда физические лица ведут предпринимательскую деятельность без образования ИП и скрывают доходы от налогообложения. Во-вторых, для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В марте 2019 года власти в России запретили снимать наличные с анонимных электронных кошельков, чтобы преступники не могли обналичивать свои доходы, а в июле запретили анонимно пополнять электронные кошельки. Клиенты “Яндекс.Деньги”, QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay теперь не могут переводить деньги на свой счет без идентификации личности.

В России, по данным за 2019 год, в Яндекс.Деньгах зарегистрировано более 60 млн электронных кошельков, сервисом Qiwi пользуются 22 млн человек, а кошельками Webmany – около 40 млн. Количество пользователей VK Pay в ноябре 2019 года превысило отметку в 12 миллионов.