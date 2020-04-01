Правительство хочет обязать россиян на карантине вести электронный дневник на портале госуслуг

01.04.2020, 12:54, Новости дня

Все приезжающие из-за границы в Россию должны будут во время обязательного 14-дневного карантина вести дневник на портале “Госуслуги”, заявил 1 апреля премьер-министр Михаил Мишустин. В записях россияне, по его словам, будут обязаны сообщать властям о своем самочувствии и подтверждать, что остаются дома. В случае нарушения карантина этот дневник власти рассчитывают использовать как доказательство в суде.

“Дальше с помощью операторов связи будет контролироваться нахождение прибывшего гражданина на карантине. И, в случае несоблюдения условий самоизоляции, операторы будут передавать соответствующую информацию, в том числе и в МВД”, – пояснил Мишустин.

Официально указ на эту тему пока не подписан и не опубликован.

Ранее власти Москвы и Татарстана заявили о том, что жители этих регионов будут получать разрешение на выход из дома в виде электронного пропуска (QR-кода). Чтобы получить такой код для выхода из дома, человеку нужно будет зарегистрироваться на портале мэра Москвы, предоставив личные данные. Эта система, по обещанию чиновников, заработает, когда будет издан соответствующий акт правительства Москвы.

Также стало известно, что мэрия Москвы хочет запустить приложение “Социальный мониторинг”, при помощи которого будет собирать информацию о зараженных коронавирусом жителях города: оно будет доступно со 2 апреля.

По данным IT-специалистов, приложение получает доступ ко всей информации на телефоне: GPS, камере, местоположению, телефонной книге, к датчикам о состоянии организма (например пульсометру), а также к просмотру любых данных, а кроме этого передаёт собранную информацию на серверы мэрии в открытом виде без какого-либо шифрования.