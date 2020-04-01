Врач спрогнозировал более агрессивную замену коронавирусу

01.04.2020, 12:53, Разное

Спустя время люди могут столкнуться с еще более опасным заболеванием, нежели коронавинус, спровоцированный инфекцией SARS-CoV-2. Такое предположение высказал врач Игорь Гундаров.

Профессор и доктор медицинских наук Игорь Гундаров заявил, что новый недуг способен заменить Covid-19, эпидемию которого удастся преодолеть. По его словам, пневмония оказалась агрессивнее и мощнее, чем обычный грипп, а следующее заболевание окажется еще сильнее.

В марте представители Американского колледжа врачей заявили, что SARS-CoV-2 можно выявить в образцах мокроты и кала и после того, когда этого коронавируса нет в пробах с носоглотки. В тот же период специалисты из Швейцарии и США смогли установить, что пневмония при относительной влажности воздуха до 60% передается здоровым людям от больных заметно реже, нежели в условиях более высокой или низкой влажности. Научные сотрудники Стэнфордского университета отметили также, что почти каждый пятый заразившийся коронавирусом человек инфицируется иными респираторными заболеваниями

В РФ в январе этого года организовали оперативный штаб для борьбы с Covid-19. В конце первого месяца года власти прекратили на время чартерные рейсы между РФ и КНР, с 31 января закрыта граница между этими странами. В начале марта медики выявили первый эпизод заболевания в столице – Москве.

В США первый случай заболевания зафиксировали 21 января в Вашингтоне. В Штатах из-за пандемии приостановили первенство НХЛ и иные крупные спортивные состязания.