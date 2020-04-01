Geely Atlas назвали самым популярным китайским автомобилем в РФ

01.04.2020, 12:53, Разное

Количество реализаций новых китайских автомобилей на российском рынке продолжает увеличиваться. По информации аналитиков «АвтоСТАТа», самой популярной моделью здесь является паркетник Geely Atlas.

За первые два месяца текущего года было продано свыше 1 050 экземпляров транспортного средства, что составляет более 16% от всех проданных за это время китайских машин в России. Следом в рейтинге располагается не менее популярный автомобиль Haval F7 с результатом в 1 016 единиц, доля – около 16%. ТОП-3 закрывает еще один представитель бренда Haval – кроссовер H6 был приобретен 819 раз. В первую пятерку лидеров попали компактные SUV Changan CS35Plus и Chery Tiggo 4, купленные более 500 раз.

Остальные представители списка следующие: компакткар Geely Emgrand X7 – 337 экземпляров, кросс-купе Haval F7x – 330, показатели Chery Tiggo 7, DFM AX7 и Haval H2 не превышают 190 единиц. Всего же за январь-февраль 2020 года было продано почти 6,25 тысяч китайских транспортных средств, подавляющее большинство из которых стали кроссоверами.